Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2025 09:43
Astım ve Koah hastalığı, C dilimi D dilimi

Herkese selam abilerim kardeşlerim. Çocukluktan kalan alerjik astım hastalığım var. Mesleğe girmeden 2 3 sene kadar önce rapor almıştım bazı ilaçları kullanabilmem için. Mesleğe girerkende fısfıs ilaçlarla sağlıktan geçmiştim. Şuan astımım ilerledi, belki koah olabilirim. Meslekten önceki hastalığı gizlemekten dolayı ihraç olurum diye korkumdan dolayı doktorada gidemiyorum. Sizlerden bu konuda bilgisi olanlardan yardımlarınızı bekliyorum. Hastalığımdan dolayı c veya d dilimi alırmıyım? Ya da gih olur muyum? Olsam bile geçmişteki hastalığı gizlemekten dolayı meslekten çıkartılır mıyım? Astım duruma polisliğe engel değil diye biliyorum. Koah astım hastalığının ileri seviyesi olarak görünüyor. Sizkerden yardımlarınızı bekliyorum.

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