Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2025 10:18
Trafik kazası sonucu taksirle ölüme neden olma

Bir trafik kazası geçirdim ve bu kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Sözleşmem 2027 yılının 12. Ayında sona eriyor. O sürede mahkeme herhangi bir mahkumiyet kararı verirse kurum sözleşmemi fesih edebilir mi?

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