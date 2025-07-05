Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 10:27
2. İl dışı olur mu?

Arkadaşlar 2. İl dışı atamanın olup olmayacağı ile ilgili duyum alan var mı?


bahçesaray
Şef
05 Temmuz 2025 11:13
şuan için yok

Abdülhami5
Aday Memur
05 Temmuz 2025 15:11
2. il dışını bekleme de umutlanmada

merve00000
Daire Başkanı
05 Temmuz 2025 16:28

ilkinin sonuçları ne zaman açıklanır cuma açıklanır mı sizce

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