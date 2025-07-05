Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 10:27
2. İl dışı

Arkadaşlar 2. İl dışı atamanın olup olmayacağı ile ilgili duyum alan var mı?

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