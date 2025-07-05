Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Temmuz 2025 10:36
İşkurda çalışırken atanmak

Merhaba bir şey danışmak istiyorum. Hemşirelikten yeni mezun oldum. Atamayı beklerken işkur üzerinden bir fabrikada işe başlayacağım işçi olarak. Atamayla ilgili bir sorun yaratmaz dimi bir bilginiz var mı? Teşekkürler.

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