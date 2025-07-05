Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2025 10:59
İstemeden görevli olarak gitmek...
istemeden görevli olarak yazılmış gitmesen ne olur? bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

Halkadami89
Şef
05 Temmuz 2025 11:04
Hiçbir şey olmaz. Amirinize de 2 tokat sallayınız ki namınız yürüsün.

alayy50
Aday Memur
05 Temmuz 2025 11:08
tmm sen biliyorsun anladım bu kafayla iyi yaşıyorsun tebrik ediyorum seni hayatında başarılar
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşların Durumu İçler Acısı Zekai Paşa Oyak Yönetim Kurulu Başkanı olduJandarma Branş Değişikliğiİstemeden görevli olarak gitmek...

Sözlük

sonlandırmak 1 ne varsa sözlükte var 6 türkiyeyi terketmek 3 uzun boylu olmak 2 Yürüyüş yapmak 1 bağlama 1 yapay zeka 1 çekme karavan 2 mutluluk korkusu 2 içindeki çocuk 1

Son Haberler

Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısıYargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydıBurdur'da cadde ortasında drift atan sürücüye 46 bin TL cezaKadın kooperatiflerine 2024'te 24,8 milyon lira hibe sağlandıMEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı