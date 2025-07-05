KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


05 Temmuz 2025 11:46
AÖF Tek Ders

Arkadaşlar güz döneminde alacağım derslerden sonra sadece FF olan matematik dersi kalıyor. Yaz okulunda alacağım için Ağustos?a kadar beklemem gerekiyor ve bu durum merkezi atamayı kaçırmama neden olacak. Bu dersi erken vermek için başvurabileceğim hukuki bir yol var mı?

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