Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 12:01
Haziran ayı ek derslerin kesintisi

Arkadaşlar merhabalar , bu Haziran ayı ek dersler neden bu kadar az yattı bilginiz ar mo? Seminerleri de hesaplıyorum ama geçen aydan daha düşük yattı sizce neden olabilir idareye sordum bu arada hata yok diyorlar

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