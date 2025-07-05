Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2025 12:30
DOĞU -BATI PERSONEL DEĞİŞİM RAKAMLARI
Herkese merhaba, Bu sene genel atama döneminde, Doğudan ilişik kesen Persenol sayısı ile (batı iline giden), Aynı ile gelen personel sayısı arasında çok fark olduğu söyleniyor. Örneğin Doğuda herhangi bir il için iliişik kesen 600 kişi ama gelen 300 kişi gibi. Benzer duyum veya rakam bilenler varmıdır?

enesefe2009
Aday Memur
05 Temmuz 2025 12:43
Normal çünkü toplamda doğudan batuya giden 12 bin batıdan doğuya giden 7 bin

Aslan9090
Şube Müdürü
05 Temmuz 2025 12:46
Ama geçtiğimiz senelerde rakamlar hemen hemen eşit oluyor idi. Bu sene bu kadar büyük bir farkın oluşmasındaki sebep nedir? Batı da İpkaların çoğu kabul mü edildi acaba?

avci3416
Aday Memur
05 Temmuz 2025 12:51

Sebebi çözüm süreci denilebilir mi? HDP ninndogu illerinde özellikle Jöh ve Pöh personel sayılarının düşürülmesini istediği söyleniyor.

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