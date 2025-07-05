DOĞU -BATI PERSONEL DEĞİŞİM RAKAMLARI

Herkese merhaba, Bu sene genel atama döneminde, Doğudan ilişik kesen Persenol sayısı ile (batı iline giden), Aynı ile gelen personel sayısı arasında çok fark olduğu söyleniyor. Örneğin Doğuda herhangi bir il için iliişik kesen 600 kişi ama gelen 300 kişi gibi. Benzer duyum veya rakam bilenler varmıdır?

Herkese merhaba, Bu sene genel atama döneminde, Doğudan ilişik kesen Persenol sayısı ile (batı iline giden), Aynı ile gelen personel sayısı arasında çok fark olduğu söyleniyor. Örneğin Doğuda herhangi bir il için iliişik kesen 600 kişi ama gelen 300 kişi gibi. Benzer duyum veya rakam bilenler varmıdır?