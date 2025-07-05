Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Temmuz 2025 12:39
Yeni alt bölge yönetmeliği

A ve B den D ve E ye her zaman tayin yapılabilir diyor ama C ile ilgili yapılır ya da yapılamaz denmiyor bu nedenle 3. Bölge A den 5. Bölge C grubuna tayin istersem onaylanır mı?


arsenmiran
Aday Memur
05 Temmuz 2025 12:40

3.Bölge B den 5.bölge C olacak

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