Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2025 13:15
31.DONEM ESS DE İSMİM YOK ŞİMDİ NE OLACAK

31.donem POMEM öğrencisiyim Bilkent şehir hastanesine sevk olmuştum akademinin sevk ettiği hastaneden polis olur sağlam raporu aldım lakin olur yazısı daha gelmediği için ESS listesinde ismim yok

1) Sağlık daire başkanlığından olur yazısı ess gününe kadar mı mezuniyete kadar mı gelmeli?

2)sevk ettikleri hastaneden olumlu aldım Ankara bunu kabul etmeme gibi durumu olur mu

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