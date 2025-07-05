Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 13:30
15 Temmuz Ek Ders
Canlar merhaba. 14 Temmuz - 24 Temmuz arasında tercih danışmanlığında görevliyim. 15 Temmuz resmi tatil. İdareci arkadaşlar cevaplayabilir mi, ek ders ödenir mi ödenmez mi ?

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Haziran ek dersi yattı mı? (2025)Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem !Yks de habersiz tutanak tutulur mu?Öğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:068 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girip 25 yıl tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını bekleyenler.6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)İşyerinde asli görev harici işler yapma8. Dönem Toplu Sözleşmede İlave Derece Verilir mi?Temmuz zammı

Sözlük

geceye nahif bir beddua bırak 3 günün filmi 2 kara baht 3 Derdini insana değil suya anlat 1 çekme karavan 2 mutluluk korkusu 2 ne varsa sözlükte var 6 yapay zeka 1 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 1 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1

Son Haberler

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde depremMerkez bankaları parasal gevşemeyi hızlandırdıTCG İstanbul'dan hedefe tam isabetMemurun Borsada Hisse Senedi Alımı Satımı Yapması Ticari Kazanç Yasağına Girer mi?OPEC+ üyesi 8 ülke ağustosta üretim artışına gidecek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı