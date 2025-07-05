Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 16:32
Taşra teşkilatı İl dışı yer değiştirme sonuçları açıklanınca karşımıza nasıl bir yazı çıkıyor?

Şu ile atandınız gibi bir yazı mı çıkıyor sonuçlarda bilen var mı

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