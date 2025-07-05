Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2025 19:07
Vatsap yazışma

Cümleten iyi hafta sonları, Yıldız uygulamasının kullanılması ile alakalı cumhurbaşkanlığı ve Egm'nin genelgeleri yine buna bağlı il müdürlüklerinin Emir yazısı mevcut bunların dışında mahkemelerce emsal kararlar da var mıdır, bilen arkadaşlar paylaşabilirler mi acaba teşekkürler.

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