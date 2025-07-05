Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 20:49
Sınıf öğretmenliği hakkında bilgi

Sınıf öğretmenliğinin çalışma şartlarını öğrenebilir miyim? Branş öğretmeni olmak mı yoksa sınıf öğretmeni olmak mı mantıklı. Sınıf öğretmenleri ek ders alıyor mu?


Braweheart01
Genel Müdür
05 Temmuz 2025 21:10

sınıf öğretmenleri haftada 30 saat derse girer bunun 18 saati maaş karşılığı 12 saati ek ders olup 3 saat planlama 3 saat nöbet 2 saat de sınıf yönetimi olmak üzere sınıf öğretmenleri haftada 20 saat ek ders ücreti alırlar . sınıf öğretmeninin boş günü olmaz öğrenciler de ilkokul 1-4. sınıf öğrencileridir. branş öğretmenine göre sınıf öğretmeninin çalışma şartları daha ağırdır fakat atanması daha kolaydır

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