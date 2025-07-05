Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2025 21:27
Memur emekli maaşı

Arkadaşlar 1 yıldır majör depresyon ve anksiyete bozukluğu yaşıyorum Allah korusun görevimi yapamacak halde olursam memur olarak haklarım nelerdir malulen emekli olursam ikramiye fln veriliyormu birde ne kadar maaş alırım 8 yıldır görevliyim yardımcı olursanız sevinirim

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