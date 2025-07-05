Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2025 21:32
cimer başvuru
meslektaşımız kiralık araç işi yapıyor ama resmi kabis sisteminden değil şubesinde anlaşamadığı birisi Cimere şikayet etmiş kiralık araç işi yapıyor diye yaptırımı nedir

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025memurlar.net haber yapar mısın?Habertürk'te polis haberiUsul fene sevk2025 Temmuz zammıİstanbul lojman durumu

Sözlük

drug 1 Kendi sebzeni yetiştirmek 1 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 1 Derdini insana değil suya anlat 1 sözlüğü aldatmak 1 türkiyeyi terketmek 1 ponçik 2 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 2 kafayı yastığa koyar koymaz uyuyan insan 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek için Tutuklama Talebi'Meclis'te gıda zehirlenmesi' iddialarına İdare Amiri Hasan Turan'dan yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandıGoogle'dan yüzde 300 zam!Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı