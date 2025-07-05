Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


05 Temmuz 2025 22:13
Youtube kanalı açtım

Merhaba arkadaşlar ben youtube kanalı açtım kendi çapımda vloglar çekiyorum, kanalıma gelip abone olursanız çok çok mutlu olurum. Link paylaşıyorum

https://youtube.com/@nur_duran?si=85QI5CIgt1gyEyPC

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