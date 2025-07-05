Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2025 22:56
söz. öğretmen askerlik işlemleri

işten ayrılma ve yeniden işe başlama işlemleri tahmini kaç gün sürüyor

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Haziran ek dersi yattı mı? (2025)Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem !Yks de habersiz tutanak tutulur mu?Öğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:068 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girip 25 yıl tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını bekleyenler.6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)İli çi özür ve il dışı özür ve ikinci il dışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.İşyerinde asli görev harici işler yapma8. Dönem Toplu Sözleşmede İlave Derece Verilir mi?

Sözlük

yağmurun elleri 1 ponçik 2 carte d'or 1 kara baht 3 Leman Dergisinin çizerleri 1 güne bir söz bırak 1 haksız kadın 6 sözlük yazarlarının asabi oluşu 2 bi mola radyo yayını 5 feminizm 2

Son Haberler

Özgür Özel: Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar!TESK Başkanı Palandöken'den Doğalgaz Zammına TepkiAntalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı'Huzur İstanbul' uygulamasında 1011 kişi gözaltına alındı3 İlde Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı