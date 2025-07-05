KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


05 Temmuz 2025 23:38
18 yas alti kpss girme

Arkadaslar şuan yasim 16. ocak 2027 de 18 oluyorum. sınav ise Ekim 2026 da. yani sınav başvurusunda ve sınav anında 17 yaşında oluyorum. sinava girebilir miyim meslek okulunda okuyorum. atanma veya tercih değil amacım sadece sinava girebiliyor muyum lütfen yardımcı olun.

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