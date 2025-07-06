Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Temmuz 2025 00:41
Sıra ataması

Arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar idareci atamaları yapıldı. 13 Temmuz itibariyle göreve başlayacaklar. Başka bir okula müdür yardımcısı olarak atanan ve henüz kendi okulu ile ilişiğini kesmeyen biri istifa ederse okulunda idareci ataması ile boşalan kadroya geçebilir mi? Kendi okulu sıra atamasında. Öncelik istifa eden müdür yardımcısına mı verilir sırada bekleyen öğretmene mi?

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