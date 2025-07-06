Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Temmuz 2025 07:35
Taşra teşkilatı iller arası yer değiştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

tercihler pazartesiye kadar uzatıldı yapay zekaya sordum en geç perşembe açıklarlar o zaman dedi sürpriz bir şekilde erken açıklanır mı

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