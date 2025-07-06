Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 10:01
2. 130 personele 72.500 lira promosyon verildi

Adalet bakanlığı cezaevlerinde 400 bin üzerinde mahkum var iş yurtları var 200 bin civarı personel var hepsi vakıfbank üzerinden işlem görüyor 200 bin lira altında promosyon kabul edilebilir değildir


00asude
Aday Memur
06 Temmuz 2025 10:01

Haber


00asude
Aday Memur
06 Temmuz 2025 10:02

https://hepsiguncel.com/rekor-banka-promosyon-ihalesi-tamamlandi-personel-basina-72-bin-500-tl.html


sevgi cicekleri
Aday Memur
06 Temmuz 2025 11:20
İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 3 yıllık 89.500 TL teklif ile Ziraat Bankası kazandı. Emsal olacak karar, tüm memurların promosyonu etkileyecek.
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