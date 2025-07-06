Yeni İdareci Olacaklara Tavsiyeler

Hocalarım pansiyonlu bir anadolu imam hatip lisesine müdür yardımcısı olarak atandım. Daha önce idarecilik tecrübem olmadı. Benim gibi ilk defa müdür yardımcısı olacaklara ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz, özellikle nelere dikkat edilmelidir, önceden bilinmesi gerekenler nelerdir?

Hocalarım pansiyonlu bir anadolu imam hatip lisesine müdür yardımcısı olarak atandım. Daha önce idarecilik tecrübem olmadı. Benim gibi ilk defa müdür yardımcısı olacaklara ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz, özellikle nelere dikkat edilmelidir, önceden bilinmesi gerekenler nelerdir?