Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Temmuz 2025 10:32
Yeni İdareci Olacaklara Tavsiyeler
Hocalarım pansiyonlu bir anadolu imam hatip lisesine müdür yardımcısı olarak atandım. Daha önce idarecilik tecrübem olmadı. Benim gibi ilk defa müdür yardımcısı olacaklara ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz, özellikle nelere dikkat edilmelidir, önceden bilinmesi gerekenler nelerdir?

bahçesaray
Şef
06 Temmuz 2025 11:23
Pansiyon Yönetmeliği ilköğretim kurumları ya da ortaöğretim kurumları yönetmeliği meb kurum açma ad verme ve kapatma yönetmeliği toplu sözleşmeler görüş yazıları ekders kararları Lgs , bursluluk sınav,yerleştirme kılavuzları isg iş ve işlemleri 657 devlet memurları kanunu Mysv2 Tkys Ekap E-ambar bunları öğrenin

Braweheart01
Genel Müdür
06 Temmuz 2025 12:02

sabırlı ve adaletli olun ozaman yöneticilik daha keyifli geçer


bahçesaray
Şef
06 Temmuz 2025 12:13
insan, öğrenci, öğretmen, personel işlerini bilmek ayrı bir iş, yönetmeliği bilmek ayrı iş kriz yönetimini iyi yönetin
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