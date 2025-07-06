Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 10:42
sendika üye sayıları açıklandı

Memur-Sen: 1 milyon 78 bin 831

Kamu-Sen : 560 bin 60

Birleşik Kamu İş: 189.332


saglıkcıbey
Aday Memur
06 Temmuz 2025 12:06
Bu da demek oluyor ki 15.57 bile çokmuş. Memur böyle oldukça semer vuran çok olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmen maaşının 75.000 lira olması.2026 Ocak ZammıMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiDHMİ Düz Memur Maaşı2025 Haziran maaşlarımızı yazalımAli Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?Aile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış YapılmalıdırMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 LiraKamu işçisi zam teklifi ;)

Sözlük

trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 4 sözlük yazarlarının asabi oluşu 2 çekme karavan 2 haksız kadın 1 yağmurun elleri 1 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 2 ponçik 2 Ev kazaları 2 sözlüğü aldatmak 1 Yunus Emre'ce 1

Son Haberler

En fazla sendikalaşma oranı tarım orman hizmet kolunda2025-ALES/2 yapıldıSpotify'a Rekabet Soruşturması: Amaç, Adil Rekabetin SağlanmasıÜniversite hayalini gerçekleştirdi, şimdiki hedefi öğretmenlikAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı