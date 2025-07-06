KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 12:51
Kurumların yozlaşması

Çalıştığım kurumunda yaptığım hatalı işlem sebebi ile Genel Müdür, diğer amirlerin önünde şahsıma küfür hakaret sürgünle tehdit etmesi yaşanan olayı gururuma yediremediğimi ağlayarak sustuğumu, sonrasında kusura bakma hakkını helal et demesi beni çok üzdü yaşanılan olay sonrası ailemin yüzüne bakamıyorum, kendime yediremedim. Hakkımı helal etmediğimi Kabe duvarının bir kere yıkıldığını seni Allah?a havale ettiğimi bilmeni isterim. Kalın sağlıcakla.

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Hem Hukuk okuyup hem devlet memurluğu yapmak.

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