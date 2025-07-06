Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Temmuz 2025 13:07
İstanbul başlama

İstanbul mecburi başlama için 8 Ağustos diyormuş. Bilgisi olan var mı ?


asyali59
Aday Memur
06 Temmuz 2025 13:15
ne kadar geç o kadar iyi

enesefe2009
Aday Memur
06 Temmuz 2025 13:55
Mecburi derken en son başlama tarihimi
Toplam 2 mesaj

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