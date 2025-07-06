Hakaret suçu

Şikayetçi olursa öncelikle savcı değerlendirir. Bu bir hakaret midir değil midir? Savcı hakaret olduğuna kanaat getirirse dosyayı uzlaştırmaya gönderir hakaret değildir derse KYOK (takipsizlik) verir.

Bu durumda uzlaştırmacı sizinle ve müşteki ile iletişime geçer. Uzlaştırmaya çalışır. Eğer uzlaşma olmaz ise savcılık tarafından Asliye Ceza Mahkemesine dava açılır.

Asliye Ceza Mahkemesi gurursuz sözünün hakaret olup olmadığı konusunda yeniden bir değerlendirme yapar. Bu tamamen hakim takdirinde olan bir durumdur. Hakaret olarak kabul edebilir de etmeyebilir de.

Hakaret suçunun karşılığı Tck 125'e göre üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ve hafif para cezasıdır.

Eğer hakim hakaret olarak algılarsa büyük ihtimalle (örnek hakaret dosyalarını baz alarak söylüyorum) 8 ay hapis cezası verir. Bunu da daha önce adli sicil kaydınız yoksa HAGB'ye çevirir.

İşin özeti ceza yer misin yemez misin bilemeyiz. Çünkü önce savcının sonra hakimin takdirinde olan bir husus.