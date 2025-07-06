Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 14:32
Hakaret suçu

Merhaba memurum sosyal medyadan birine bikaç kere gurursuz dedim sonradan özür diledim hakaret cezası yer miyim


E.Kayı Han
Editor
06 Temmuz 2025 14:43

Şikayetçi olursa öncelikle savcı değerlendirir. Bu bir hakaret midir değil midir? Savcı hakaret olduğuna kanaat getirirse dosyayı uzlaştırmaya gönderir hakaret değildir derse KYOK (takipsizlik) verir.

Bu durumda uzlaştırmacı sizinle ve müşteki ile iletişime geçer. Uzlaştırmaya çalışır. Eğer uzlaşma olmaz ise savcılık tarafından Asliye Ceza Mahkemesine dava açılır.

Asliye Ceza Mahkemesi gurursuz sözünün hakaret olup olmadığı konusunda yeniden bir değerlendirme yapar. Bu tamamen hakim takdirinde olan bir durumdur. Hakaret olarak kabul edebilir de etmeyebilir de.

Hakaret suçunun karşılığı Tck 125'e göre üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ve hafif para cezasıdır.

Eğer hakim hakaret olarak algılarsa büyük ihtimalle (örnek hakaret dosyalarını baz alarak söylüyorum) 8 ay hapis cezası verir. Bunu da daha önce adli sicil kaydınız yoksa HAGB'ye çevirir.

İşin özeti ceza yer misin yemez misin bilemeyiz. Çünkü önce savcının sonra hakimin takdirinde olan bir husus.


e-emühendis
Aday Memur
06 Temmuz 2025 14:48

Ceza yersem memurluktan atılır mıyım

E.Kayı Han, 1 saat önce

Şikayetçi olursa öncelikle savcı değerlendirir. Bu bir hakaret midir değil midir? Savcı hakaret olduğuna kanaat getirirse dosyayı uzlaştırmaya gönderir hakaret değildir derse KYOK (takipsizlik) verir.

Bu durumda uzlaştırmacı sizinle ve müşteki ile iletişime geçer. Uzlaştırmaya çalışır. Eğer uzlaşma olmaz ise savcılık tarafından Asliye Ceza Mahkemesine dava açılır.

Asliye Ceza Mahkemesi gurursuz sözünün hakaret olup olmadığı konusunda yeniden bir değerlendirme yapar. Bu tamamen hakim takdirinde olan bir durumdur. Hakaret olarak kabul edebilir de etmeyebilir de.

Hakaret suçunun karşılığı Tck 125'e göre üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ve hafif para cezasıdır.

Eğer hakim hakaret olarak algılarsa büyük ihtimalle (örnek hakaret dosyalarını baz alarak söylüyorum) 8 ay hapis cezası verir. Bunu da daha önce adli sicil kaydınız yoksa HAGB'ye çevirir.

İşin özeti ceza yer misin yemez misin bilemeyiz. Çünkü önce savcının sonra hakimin takdirinde olan bir husus.


muallimmm4638
Şef
06 Temmuz 2025 15:03
bundan da atılırsan bu ülkeyi hep beraber yakalım kurtulalım. atılmazsın tabi hakaret ettiğin kişi iktidardan değilse :)
e-emühendis, 1 saat önce

Ceza yersem memurluktan atılır mıyım


e-emühendis
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:05

Bir de bu kişi bana özelden aq sq çarkına sı.arım demişti bu benim lehime olur mu

muallimmm4638, 45 dk. önce
bundan da atılırsan bu ülkeyi hep beraber yakalım kurtulalım. atılmazsın tabi hakaret ettiğin kişi iktidardan değilse :)

E.Kayı Han
Editor
06 Temmuz 2025 15:07

Atılmazsın bişey olmaz merak etme hiç bi şey olmaz.

e-emühendis, 1 saat önce

Ceza yersem memurluktan atılır mıyım


E.Kayı Han
Editor
06 Temmuz 2025 15:08

CB'ye yönelik olmadığı sürece iktidardan birisi de olsa bir şey olmaz. Kaldı ki siyasilere yönelik sözler son dönemlerde eleştiri olarak kabul ediliyor.

muallimmm4638, 45 dk. önce
bundan da atılırsan bu ülkeyi hep beraber yakalım kurtulalım. atılmazsın tabi hakaret ettiğin kişi iktidardan değilse :)

e-emühendis
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:09

Çok teşekkür ederim

E.Kayı Han, 40 dk. önce

CB'ye yönelik olmadığı sürece iktidardan birisi de olsa bir şey olmaz. Kaldı ki siyasilere yönelik sözler son dönemlerde eleştiri olarak kabul ediliyor.


Kenzo123
Memur
06 Temmuz 2025 15:35

Hiç bir şey olma merak etme. Cb ye hakaret olmadığı sürece başın ağrımaz


e-emühendis
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:38

Teşekkür ederim

Kenzo123, 13 dk. önce

Hiç bir şey olma merak etme. Cb ye hakaret olmadığı sürece başın ağrımaz

Toplam 9 mesaj

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