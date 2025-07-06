2026-2027 Toplu Sözleşme memur

2026-2027 yılları için 8. Dönem toplu sözleşme masasi Ağustos ayında başlayacak.

Alınacak toplu zamdan öte daha da önemli gördüğüm konular var

Toplu zamdan önce yan hakları iyileştirmek daha iyi gibi

1- Ekders ücretleri

2- Nöbet ücreti

3- eğitime hazırlık ödeneği

4- Okul, ilçe , il zümre başkanligi vs.

Bir sürü konu var

Mesela okul, ilçe ve il zümre başkanı hizmet puanı da ek ücret almıyor bunlardan birini alsa daha iyi olur.

Ben aklımdaki her şeyi yazmadım siz ekleyin aramizda mesleki derslerin ogretmenleri de vardır onların daha da önemli sorunları olabilir

Bunların en azından bir platformda konuşulması iyi olur düşüncesindeyim