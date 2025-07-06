Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Temmuz 2025 15:09
2026-2027 Toplu Sözleşme memur

2026-2027 yılları için 8. Dönem toplu sözleşme masasi Ağustos ayında başlayacak.

Alınacak toplu zamdan öte daha da önemli gördüğüm konular var

Toplu zamdan önce yan hakları iyileştirmek daha iyi gibi

1- Ekders ücretleri

2- Nöbet ücreti

3- eğitime hazırlık ödeneği

4- Okul, ilçe , il zümre başkanligi vs.

Bir sürü konu var

Mesela okul, ilçe ve il zümre başkanı hizmet puanı da ek ücret almıyor bunlardan birini alsa daha iyi olur.

Ben aklımdaki her şeyi yazmadım siz ekleyin aramizda mesleki derslerin ogretmenleri de vardır onların daha da önemli sorunları olabilir

Bunların en azından bir platformda konuşulması iyi olur düşüncesindeyim


Reksai786
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:28

mesajda yazdıklarınıza katılıyorum ilçe zümre başkanlığına ek ücret vermek kesinlikle gerekiyor çünkü taa ebesinin körüne toplantı diye yolluyorlar yolluk yok adamlar taa beldeden geliyor otobüs yok şey yok


JohbnWickk
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:35

Herkes toplu görüşmeye sadece zam açısından bakıyor herkes aynı zammı alıyor hocam diğer kamudaki memurlaeda yan haklar önemli

Bu başkanlıklar ücretli ve hizmet puanlı artirimli olursa daha güzel olur iş açısından da

Sadece o değil bir sürü konu var nöbet ücreti mesela çoğu kişi haftada yeri geliyor iki gun nöbet alıyor ama üç saat ekders aliyor vs vs

Reksai786, 20 dk. önce

mesajda yazdıklarınıza katılıyorum ilçe zümre başkanlığına ek ücret vermek kesinlikle gerekiyor çünkü taa ebesinin körüne toplantı diye yolluyorlar yolluk yok adamlar taa beldeden geliyor otobüs yok şey yok

Toplam 2 mesaj

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