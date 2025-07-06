Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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06 Temmuz 2025 15:09
2026-2027 Toplu Sözleşme

2026-2027 yılları için 8. Dönem toplu sözleşme masasi Ağustos ayında başlayacak.

Alınacak toplu zamdan öte daha da önemli gördüğüm konular var

Toplu zamdan önce yan hakları iyileştirmek daha iyi gibi

1- Ekders ücretleri

2- Nöbet ücreti

3- eğitime hazırlık ödeneği

4- Okul, ilçe , il zümre başkanligi vs.

Bir sürü konu var

Mesela okul, ilçe ve il zümre başkanı hizmet puanı da ek ücret almıyor bunlardan birini alsa daha iyi olur.

Ben aklımdaki her şeyi yazmadım siz ekleyin aramizda mesleki derslerin ogretmenleri de vardır onların daha da önemli sorunları olabilir

Bunların en azından bir platformda konuşulması iyi olur düşüncesindeyim


Reksai786
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:28

mesajda yazdıklarınıza katılıyorum ilçe zümre başkanlığına ek ücret vermek kesinlikle gerekiyor çünkü taa ebesinin körüne toplantı diye yolluyorlar yolluk yok adamlar taa beldeden geliyor otobüs yok şey yok


JohbnWickk
Aday Memur
06 Temmuz 2025 15:35

Herkes toplu görüşmeye sadece zam açısından bakıyor herkes aynı zammı alıyor hocam diğer kamudaki memurlaeda yan haklar önemli

Bu başkanlıklar ücretli ve hizmet puanlı artirimli olursa daha güzel olur iş açısından da

Sadece o değil bir sürü konu var nöbet ücreti mesela çoğu kişi haftada yeri geliyor iki gun nöbet alıyor ama üç saat ekders aliyor vs vs

Reksai786, 2 gün önce

mesajda yazdıklarınıza katılıyorum ilçe zümre başkanlığına ek ücret vermek kesinlikle gerekiyor çünkü taa ebesinin körüne toplantı diye yolluyorlar yolluk yok adamlar taa beldeden geliyor otobüs yok şey yok


Pratik Hoca
Şube Müdürü
06 Temmuz 2025 17:13

Öncelijle

Memura kira yardımı

Ekderse %100 zam

Kamu işçisine verdikleri gibi tediye, ikramiye

Bayram parası

Olur mu kesinlikle hayır. Ben yetkili sendikadan hiçbir şey baklemiyorum. Direk hakeme gidilse hakem daha kazançlı olabilir.


spock
Genel Müdür
06 Temmuz 2025 18:06

Genç öğretmenlerden daha fazla verim almak için birçok şeye hizmet puanı verilmeli.

Örneğin genç bir müzik öğretmeni okulda orkestra kurduysa konser verdiyse öğrencilerle puan almalı, bilim fuarı yapan hoca puan almalı, kulüp etkinliği yapan(gerçekten) öğretmen puan almalı.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
06 Temmuz 2025 18:07
ÖĞRETMENSEN sizin işi halleder. Zaten sizin için kurulmuş! Diğerleri sayıyı artırsın...

Shangrilla
Memur
06 Temmuz 2025 18:39

2006 ve 2016'da verilen ilave dereceyi 2026'da da istiyoruz.

https://forum.memurlar.net/konu/2584811/8-donem-toplu-sozlesmede-ilave-derece-verilir-mi.htm


Yamyamav
Şef
06 Temmuz 2025 19:05

En önemli konu ek dersin arttirilmasi. Bu nedir arkadaş. 40 dk ders anlatmak tavuk dürüm almıyor. Ayrıca nöbet ek dersini de arttirmalilar.


karub9191
Şef
06 Temmuz 2025 19:20

Ali bize ne diğer memurlardan sadece öğretmene çalış artık. Ek derse yüzde 50 zam, nöbet ücreti gün saati kadar bizim okul için 9 saat örnek. Zümre başkanlıklarına gerek yok onlar angarya zaten bakma burda ağladıklarına mebin saçma evrakları. Ha evrak demişken şu kağıt israfını da MEB de engelle artık.


karub9191
Şef
06 Temmuz 2025 19:22

Öğretmen para alacak arkadaş. Uzmanlık da beşe düşecek. Bu sendika da bize uygun kararlar aldıracak


yorguntarihçi
Genel Müdür
06 Temmuz 2025 20:47

Birşey bekliyor musunuz siz hala sözleşmeden? Ne buçuk Ali bir şey alabilir hükümetten ne de sizler sarı sendikadan istifa edebilirsiniz. Yazın kenara ekders falan artmayacak, kariyer dedikleri sacmalaik böyle devam edecek ve zam olarakta ilk altı ay en fazla %4 sonraki için %3 verecekler sonrada enflasyon farkını zam diye iteleyecekler. Kaç yıldır daha alismadiniz mi siz


karub9191
Şef
06 Temmuz 2025 21:16

Katılıyorum ama seçim uzak. Ali sendikacılık oynayabilir. Keşke işçilerin ki gibi sendikacılar olsa

yorguntarihçi, 2 gün önce

Birşey bekliyor musunuz siz hala sözleşmeden? Ne buçuk Ali bir şey alabilir hükümetten ne de sizler sarı sendikadan istifa edebilirsiniz. Yazın kenara ekders falan artmayacak, kariyer dedikleri sacmalaik böyle devam edecek ve zam olarakta ilk altı ay en fazla %4 sonraki için %3 verecekler sonrada enflasyon farkını zam diye iteleyecekler. Kaç yıldır daha alismadiniz mi siz


yorguntarihçi
Genel Müdür
07 Temmuz 2025 08:07

Üye sayısını artıran bir buçuk Ali sendikacılık falan oynamaya kalkmaz çünkü ihtiyacı yok. Alicik ne yaparsa yapsın nasılsa bırak üye kaybetmeyi üye artırıyor, neden fantazi yaşayıp vekilliği tehlikeye düşürsün? Sahibi bu görüşmelerde de easy boy diyecek sonrasında yoluna devam edecek. Üyeleri de diğer sendika üyelerinden eylem bekleyecek hak diyecek adalet diyecek hatta vardır bir bildikleri diyen tipler bile çıkacak en son herkes sus pus olacak 2 yıl daha herkes çenesini kapayacak. Ola ki iktidar değişir ise bir çoğu sendika değiştirecek ama değişen pek bir şey olmayacak sadece alicik elinde kalanlarla sendikacılık oynamaya o zaman başlayacak hepsi bu kadar hocam. Bu ülke okumuşunun hali böyle ben artık hiç bir şey beklemiyor kimseye güvenmiyorum hepinize tavsiye ederim

karub9191, 2 gün önce

Katılıyorum ama seçim uzak. Ali sendikacılık oynayabilir. Keşke işçilerin ki gibi sendikacılar olsa


karub9191
Şef
07 Temmuz 2025 09:02

Verecek zaten saçma sapan şeyleri öne sürmeyin böyle. Para lazım derece mi

Shangrilla, 2 gün önce

2006 ve 2016'da verilen ilave dereceyi 2026'da da istiyoruz.

https://forum.memurlar.net/konu/2584811/8-donem-toplu-sozlesmede-ilave-derece-verilir-mi.htm


kurbaga4615
Aday Memur
07 Temmuz 2025 09:19

Toplu sözleşmede;


kurbaga4615
Aday Memur
07 Temmuz 2025 09:23

toplu sözleşmede;

1. Ekders ücretleri artırılmalıdır.

2. Aile yardımı ve çocuk yardımı artırılmalıdır.

3. Uzman öğretmenlik 5 yıl, başöğretmenlik 12 yıla indirilmelidir.

4. Eğitim Kurumu idarecilerine kadro verilmeli

5. Kira yardımı verilmelidir.

6. Köy ve kırsalda çalışan öğretmene teşvik gelmelidir.


Pelinin1
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 09:39

nöbet ücreti 8 saate çıkarılmalı kesinlikle, bu görev ve sorumluluk için 3 saat çok yetersiz, 8 saat olursa en azından nöbet tutmayanlar da istekli olur, iş yükümüz hafifler


Pelinin1
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 09:41

eğitime hazırlık ödeneği 100 saat ek ders karşılığı olmalıdır

nöbet ücreti 8 saat olmalıdır


hiiammia
Memur
07 Temmuz 2025 10:04

Para para para verin paraaaaaa verinnnnn


karub9191
Şef
07 Temmuz 2025 10:45

İşte o kadar. Askeri alır tazminat polisi alır tazminat sağlıkçısı alır ek teşvik öğretmene gelince yok. Yeter be ali veli birileri alacak zamları artık.

hiiammia, Dün

Para para para verin paraaaaaa verinnnnn


Yasin.Ozen
Genel Müdür
07 Temmuz 2025 11:54

O kadar da değil be hocam nasıl ek gelir yok. Başöğretmenlik ve ek ders tazminatların toplamı zaten 25-30 bin arası yapıyordur. Yarım maaş resmen :) Tabii en az 10 sene çalışmak lazım o da ilk olarak uzman öğretmenlik için. Ek ödeme puanları arttırılmalı bence.

karub9191, Dün

İşte o kadar. Askeri alır tazminat polisi alır tazminat sağlıkçısı alır ek teşvik öğretmene gelince yok. Yeter be ali veli birileri alacak zamları artık.

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