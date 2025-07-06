Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Temmuz 2025 15:33
Laborant iller arası tayin yozgatçılar ?

Yozgat Yazan Laborantlar

Yozgat yazan laborant arkadaşlar

Kimeler kaç puanlar yazdı acaba

Ben ortalarda 22.000 puanla yazdım

Sizler ??

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