KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


06 Temmuz 2025 17:49
3 yıl önce atanılan memurluğa giriş imkanı var mı
arkadaşlar üç yıl önce merkezi atamadan atandım fakat yurt dışı sebepleri ile gidemedim şimdi mahkeme veya başka bir yolla girebilir miyim bilgisi olan lütfen yazabilir mi

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
06 Temmuz 2025 18:05
Yarın gel başla! 15 gün süren vardı. Başladın başladın, senin yerin anında yedeğe gel başla derler. Boşuna para harcama
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025/1 Merkezi Alım 2025/1 avukat alım sayısıTüm Mühendisler İİBF AÖF'yeİİBF İlk Atama2024/2 ile Çaykur'a atandım bilgi almak isteyen yazabilirMakine Mühendisleri Platformu83 Lisans P3 Puanıyla Gardiyan OlmakBilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS Başvurusu Hakkında Her ŞeyAtaması düşük puanla olan aöf bölümleri nelerdir?Aynı puanla birden fazla merkezi atama hk.

Sözlük

ütüsüz gömlek giyen adam 1 güne bir söz bırak 1 sözlüğü aldatmak 1 çabaların boşa çıkması 1 yağmurun elleri 1 aşure günü 2 sözlük yazarlarının asabi oluşu 2 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 2 nihat genç 3 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

TBMM Komisyonu Çivril'de Zirai Don Zararını İncelediFahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsunMersin'de hafif ticari araç tıra çarptı: 5 ölü, 1 yaralı5 Asker metan gazından şehit olduManavgat'ta aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı