Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 18:03
İstifadan Sonra
Arkadaşlar gih sınıfından istifa ettikten sonra tekrar aynı veya başka kurum da memuriyete başlama imkanı nedir örnekler vs var mı bilen teşekkürler

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