Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Temmuz 2025 19:16
Tezsiz yüksek lisanslı yöneticilerin ek dersi!

Ek ders ücretini %7 arttırımlı almak için illa ki mahkemeye mi başvurmalıyız?


bahçesaray
Şef
06 Temmuz 2025 19:23
evet

vengberz
Şube Müdürü
06 Temmuz 2025 20:34

Varsa sendika avukatı aracılığıyla dava açabilirsiniz, yoksa sadece dosya masrafıyla da hâlledebilirsiniz. Bakanlıktan alacağı dava masrafı karşılığında bu davalara bakan avukatlar var.

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