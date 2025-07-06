Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 19:27
Açıktaki Personel Yurtdışına Çıkış

Merhabalar, Jandarma personeliyim amirimle yaşadığım bir sorundan sonucu emre itaatsizlikten dolayı hakkımda tutanak tutuldu ve açığa alındım. Kimliğim ve silahım alındı.

İlk merak ettiğim konu ailemin askeri kimlikleri şuan geçerlimi tesislere giriş çıkışta bir sorun olurmu onlar için.

İkincisi yurtdışı tatiline gitmeyi düşünüyorum görevdeyken olduğu gibi yine kuvvetten yurtdışı çıkış izni almam gereklimi ?


Halkadami89
Şef
06 Temmuz 2025 19:56

Evet. Hala asker kişisiniz.


Halkadami89
Şef
06 Temmuz 2025 19:59

Aileniz de tesislere girmeye devam eder.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Hakaret suçuDanıştay incelemedeYargıtay'da dosyası olanlarTrafik kazası sonucu taksirle ölüme neden olmaSavcılık SoruşturmasıKHK/FETÖ/KSK/Firar Harici Pişmanlar Kulübü Yardımlaşmaİcra borcu nedeniyle ev eşyası haczi

Sözlük

haksız kadın 1 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 2 aşure 4 Bugüne not bırak. 1 Ev kazaları 2 karacaoğlan 1 dünyaya bir daha gelsem 3 yağmurun elleri 1 kadinlarin otomobil kullanmasi 3 bi mola radyo yayını 2

Son Haberler

Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacakİzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına AlındıAnnesini bıçakla yaralayan kardeşini öldürdüKırkpınar'da başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandıŞehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı