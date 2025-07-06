Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 20:19
06.07.2025- YEREL YONETİMLER UNVAN DEGİSİKLİİGİ VE GOREVDE YUKSELME SİNAVİ

Nasil gecti sinaviniz, sorular nasildi ?

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