Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Temmuz 2025 20:36
İller arası tayin ceza süresi

Temmuz 2024 de iller arası tayin istedim ancak gitmedim. Ceza sürem tam olarak hangi dönemde dolmuş olur


yaren_sena
Aday Memur
06 Temmuz 2025 20:58

2027 Ocak tayinine başvurabilirsin

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