KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


06 Temmuz 2025 20:48
2026 kpss p3 puanıyla ilk merkezinde tercih yapayım mı?
normalde gıda muh mezunuyum ama alımlara geç çıkıyolar sizce ilk merkezi alımda düz memurluk yazayımmı memurluktan mühendisliğe unvan değişikliği olduğu için istifa edip gecilebiliyor mevcut çalıştığım özel sektörde isim var siz olsaydınız tarım orman alımını bekler miydiniz? yoksa memurluk yazıp sonra alım açınca geçer miydiniz hangisi daha mantıklı olur

enginar123
Aday Memur
06 Temmuz 2025 21:55

düz memurluk yazamazsın zaten gelse gelse 2-3 tane gelir.

sen kendi ünvanından atanmaya bak. tarımı bekle

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