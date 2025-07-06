mazeret tayini

Cümleten hayırlı forumlar arkadaşlar benim ikinci şark geldi şırnağa gidiyorum ama eşim hem çakılı kadro hemde yüksek panik atak rahatsızlığı var ne yaptıksak tayin işini olmadı ben şınağa gidip 1 sene sonra mazeret tayin dilekçesi verebilirmiyim bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olursanız sevinirim

Cümleten hayırlı forumlar arkadaşlar benim ikinci şark geldi şırnağa gidiyorum ama eşim hem çakılı kadro hemde yüksek panik atak rahatsızlığı var ne yaptıksak tayin işini olmadı ben şınağa gidip 1 sene sonra mazeret tayin dilekçesi verebilirmiyim bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olursanız sevinirim