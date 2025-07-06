Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Temmuz 2025 21:21
mazeret tayini
Cümleten hayırlı forumlar arkadaşlar benim ikinci şark geldi şırnağa gidiyorum ama eşim hem çakılı kadro hemde yüksek panik atak rahatsızlığı var ne yaptıksak tayin işini olmadı ben şınağa gidip 1 sene sonra mazeret tayin dilekçesi verebilirmiyim bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olursanız sevinirim

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