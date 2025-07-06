Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2025 21:41
Bu kısırdöngü nereye kadar...

15 yıllık katibim, haftada 2 gün duruşmaya çıkıyoruz, artık duruşma hazırlığı, karar, yeni dava döngüsünden illallah geldi. Tabi arada diğer işler de var onları saymıyorum. Adli tatile girerken son hafta bile duruşma koydu neymiş 3 gün içinde "yazacakmışız". Adli tatile bile duruşma koyanlar var.... Bir hafta bile duruşmasız geçen haftamız yok izne ayrılacağı zaman bile duruşma koyuyor belki ayrılmam diye, bıktım usandım artık bu nedir arkadaş. Nüfustaki personel randevuyla çalışıyor, tapudaki personel randevuyla çalışıyor, günlük bakacağı iş sayısı az çok belli, peki biz... Allah ne verdiyse yapıştır. İnanın artık yapabileceklerimizin sınırı neyse onu yaptırıyorlar. Bakıyor mesela 20 dosyayı hallettin, 25'e çıkarıyor, onu hallettin 30'a çıkarıyor, kardeşim biz de insanız be, 30 dosyayı hallediyoruz diye 30 dosya yapmak zorunda değilsin, 20 dosya olsun kafamız rahat olsun bizim de özel hayatımız var, çalış çalış çalış vallahi billahi bıktım artık nasıl bir girdapmış bu çıkamıyoruz da. Ne döneri var, ne ikramiyesi var, ne ek geliri var hiç bir şey yok 48 bin lira maaşı alıp, öteki ayın 15'ini bekliyoruz.

Yazarsın yazarsın sayfalarca kararı o kadar işin içinde 13-14 sayfa emek emek yazarsın (sanki tek başına oturup karar yazmak gibi bir görevimiz varmışçasına...) içinden bir tane eksik bulur bir ton laf eder, gerçekten artık usandım. Yahu insan bari adli tatile gireceğimiz hafta koymaz personeller işi toparlarsın falan der yok abi devam. Ne duruşması bitiyor, ne keşfi bitiyor, ne kararı bitiyor, ne yeni davası bitiyor, vallahi billahi bu paraya yapılacak meslek değil bu. 10:30-11:00 gibi gelir, 12:00'de çıkar, öğleden sonra 15:00 gibi gelir 17:00'de çıkar ne güzel iş.

Lütfen arkadaşlar girmeden önce iyi düşünün, burayı bir basamak olarak falan görmeyin çünkü buraya girerseniz bir daha çıkamazsınız.

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