Proje okul davaları

Merhabalar,

Ben de bir proje okul mağduru olarak bu konuyu açma gereği duydum. Malumunuz, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri, diğer okullardaki norm fazlası/yer değişikliği süreçlerinden farklı ve zaman zaman keyfi olabiliyor.

Kendi adıma konuşacak olursam, uzun yıllardır proje okulda çalıştığım halde, hiçbir gerekçe sunulmadan görevime son verildi ve başka bir okula atandım. Halbuki;

Norm fazlası değildim,

Başarımı ölçen herhangi bir değerlendirme yapılmamıştı,

Öğrenci/veli/okul başarısına dair olumsuz bir durum da yoktu.

İdare mahkemesine dava açtım. İlk aşamada yürütmenin durdurulması istemiyle başvurdum, fakat ret aldım. Şimdi esas karar bekleniyor. Forumda benzer durumda olan, dava açan ya da kazanıp görevine dönen öğretmen arkadaşlar varsa; hangi belgeleri sundunuz, neye dikkat ettiniz, mahkeme süreci nasıl ilerledi? paylaşabilir misiniz?

Ayrıca elimde şu tür belgeler var:

Norm çizelgesi (görev yaptığım okulda hala norm açık)

Görev süremi gösteren hizmet cetveli

Aynı okuldaki başka öğretmenlerin yerinde kalıp benim gönderilmem

Bu belgelerin etkisi olur mu, bilgi verebilecek olan varsa çok sevinirim.

Proje okul atamalarına dair açılmış ve kazanılmış davalar varsa paylaşabilir misiniz? Dayanak olarak kullanılan Danıştay, Bölge İdare veya İdare Mahkemesi kararlarını da burada toparlayabiliriz.

Şimdiden katkı sunacak tüm öğretmen arkadaşlara teşekkür ederim. Dayanışma içinde olmak, yalnız olmadığımızı bilmek bu süreçte gerçekten önemli.