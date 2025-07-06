Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Temmuz 2025 23:29
Ebe İller Arası Tayin

Ebe arkadaşlar iller arasında nereleri tercih ettiniz istanbul ilce sagliklar düşük kapatabilir mi bilemiyorum ama ben istanbul ilce saglik yazdim. 18 bin puanım. teşekkürler


ıstUlkuu
Aday Memur
06 Temmuz 2025 23:34

Çanakkale Ayvacık, Biga, Balıkesir gonen, İzmir Menderes urla, İzmir şehir hastanesi puanım 25.800

Toplam 1 mesaj

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