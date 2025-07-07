Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 00:39
engelli tayin durumu
4 yılım 26 ocakta dolacak engelli durumu tayini isteyeceğim babam %94 tam bağımlı süresiz raporu bulunmakta. şuan gebeyim 9 ocakta 32 haftalık olacağım çalışamaz raporu alıp doğum iznine ayrılacağım 26 ocakta engelli durumu tayini isteyebilir miyim ücretli doğum iznindeyken?

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