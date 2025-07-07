Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 01:39
Eşler İller Arası Tayin Verdikten Sonra Eş Durumu

Merhaba. Konu hakkında net bilgiye ulaşamadım yardımcı olursanız çok sevinirim.

Eşim hemşire ben laboratuvar tek. olarak çalışıyoruz.

İller arasında ikimizde tayin verdikten sonra ikimizinde tayini farklı illere çıkarsa birimiz tayinini iptal edip sonrasında eş durumu yapabilir mi ? Bunu belli bir ceza süresi var mıdır ?

Yönetmelikte şöyle diyor (30. Madde 2. Fıkra) ; Atamasını iptal ettirenler farklı bir mazeret oluşmadıkça 2 yıl aynı maddeye istinaden yer değiştirme isteyemez.

Eş durumu farklı bir mazeret olarak sayılıyor sanırım ama bilen arkadaşlardan öğrenip emin olmak istedim. Teşekkürler.


hayalet0177
07 Temmuz 2025 09:35

eşiniz de siz de başlayış yapıp kim kimin yanına gidecekse eş durumu ister problem olmaz


lDeimosl
Genel Müdür
07 Temmuz 2025 12:36

İkinize farklı şehir çıkarsa ikiniz de o şehirlere başlayıp sonra eş durumu isteyemezsiniz. Yeni atanan biri orda bir yıl çalışmadan eş durumu tayini isteyemez eğer tayinden sonra evlenmezse. Hangi il daha boşsa o ile başlayış yapıp diğeriniz eş durumu isteyecek.

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