Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 08:12
İdareciliğe geçme ile ilgili önemli bir soru

Arkadaşlar ben 2 yıl kadrolu müdür yrd olarak bir kurumda çalıştım. Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında 1 yıl ceza beklemeden geçiş yapabiliyorum bunda bir sorun yok ancak esas sorum şu: Seneye yapılacak olan kadrolu müdürlük sınavına elimde olan EKYS puanım ile başvurabiliyor muyum? 4 yıl dolmadan geçiş yaptığım için bir üst kadroya geçiş işleminde 1 yıl bekleme şartı var mıdır? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.


Argan35
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 08:27

Bu arada iller arası tayin ile başka ile geçtim. Bunu da ekleyeyim, keyfi istifa değil.

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