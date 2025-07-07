İdarecilikte bir üst kadroya geçiş işleminde 1 yıl bekleme şartı var mıdır?

Hocam, ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum. Dediğiniz aşamada ben de başvuru yapacağım. Genelde yüksek puanlı kişiler başvuruyor mu buna?

Hocam, ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum. Dediğiniz aşamada ben de başvuru yapacağım. Genelde yüksek puanlı kişiler başvuruyor mu buna?