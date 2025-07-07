Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 08:12
İdarecilikte bir üst kadroya geçiş işleminde 1 yıl bekleme şartı var mıdır?

Arkadaşlar ben 2 yıl kadrolu müdür yrd olarak bir kurumda çalıştım. Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında 1 yıl ceza beklemeden geçiş yapabiliyorum bunda bir sorun yok ancak esas sorum şu: Seneye yapılacak olan kadrolu müdürlük sınavına elimde olan EKYS puanım ile başvurabiliyor muyum? 4 yıl dolmadan geçiş yaptığım için bir üst kadroya geçiş işleminde 1 yıl bekleme şartı var mıdır? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.


Argan35
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 08:27

Bu arada iller arası tayin ile başka ile geçtim. Bunu da ekleyeyim, keyfi istifa değil.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 23:01

Sınav puanınızın süresi geçerli ise ilk atama başvurusu yaparak müdürlük için başvuru yapabilirsiniz.Üst atama için puan ve mdr yrd lığı yapmış olma koşulu var sadece.


Ali7817
Aday Memur
08 Temmuz 2025 03:11
Hocam, ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum. Dediğiniz aşamada ben de başvuru yapacağım. Genelde yüksek puanlı kişiler başvuruyor mu buna?

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
08 Temmuz 2025 05:07

Takip ettiğim kadarıyla atanan müdür puanları çok düşük de olabiliyor.ek belgede puan getiren her belgeyi eski okulunuzdan ayrılmadan eokuldan indirin.

Ali7817, Bugün
Hocam, ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum. Dediğiniz aşamada ben de başvuru yapacağım. Genelde yüksek puanlı kişiler başvuruyor mu buna?
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