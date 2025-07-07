Yolluk ne zaman yatar?

artık yolluk ödeneklerinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Geçen sene Haziran da istediğimiz ödenek Eylülde gelmişti. Bir haftada da gelebilir 2 ay sonra da gelebilir. Önceden yolluklar para olmasa da ödenek olarak eksiye geçerek ödenebiliyordu. Bu uygulama artık yok. Ödenek geldi ise ödeniyor.

artık yolluk ödeneklerinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Geçen sene Haziran da istediğimiz ödenek Eylülde gelmişti. Bir haftada da gelebilir 2 ay sonra da gelebilir. Önceden yolluklar para olmasa da ödenek olarak eksiye geçerek ödenebiliyordu. Bu uygulama artık yok. Ödenek geldi ise ödeniyor.