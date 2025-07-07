Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 08:39
Yolluk ne zaman yatar?

1'inde yeni atandığım ilçeye girişi yaptım, maaş falan her şey tamam yolluk hesaplandı ama daha yatan bir şey yok, bu konuda tecrübesi ve bilgisi olan paylaşabilir mi? Artık ayrıldığın kurum yolluğunu yapmıyor. Yeni atandığın ilçe yapıyor. Bu da ek bilgi... Nasıl ilerliyor bu süreç?


bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 08:59
karışık bazı yerlerde ayrılan, bazı yerlerde yeni okul yapıyor, resmiyeti eski okulun yapması ödenek isteneceği için 1 hafta ile 1 ayı bulabiliyor ödenmesi

Argan35
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 09:06

bekliyoruz bakalım ama bazı yerlerde 3 gün içinde yatırılacağı söyleniyor. Anlamadım doğrusu.

bahçesaray, Dün
karışık bazı yerlerde ayrılan, bazı yerlerde yeni okul yapıyor, resmiyeti eski okulun yapması ödenek isteneceği için 1 hafta ile 1 ayı bulabiliyor ödenmesi

bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 09:30
3 günde yatması eskidendi

batman123
Aday Memur
07 Temmuz 2025 09:31
bu arada eski gittiğiniz okulda yapabilir yolluğu net bişe yok yeni yapacak diye

Argan35
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 09:35

Maaştan sonraya kadar bekleyelim bakalım.


yakamoz0682
Şef
07 Temmuz 2025 09:40

15 gün içinde yatar


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 11:48

10-15 gün arasında yatar.


olympicpiyon
Aday Memur
07 Temmuz 2025 15:21
resmiyette atandığı okul yapar yazısı var hocam geçen seneden gelen
bahçesaray, Dün
karışık bazı yerlerde ayrılan, bazı yerlerde yeni okul yapıyor, resmiyeti eski okulun yapması ödenek isteneceği için 1 hafta ile 1 ayı bulabiliyor ödenmesi

batman123
Aday Memur
07 Temmuz 2025 15:42
şu an karışık iki tarafta yapabiliyor

adaacakir
Aday Memur
07 Temmuz 2025 16:08

6245 sayılı Kanunun "Harcırahın sureti tediyesi" başlıklı 57'nci maddesinde, "Harcırah hizmetin taa


adaacakir
Aday Memur
07 Temmuz 2025 16:10

6245 sayılı Kanunun "Harcırahın sureti tediyesi" başlıklı 57'nci maddesinde, "Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödeneceği" hüküm altına alınmıştır. Yazar yasa da ama resmi yazı gönderip işi uzatıyorlar. Zaten paraya ihtiyacımız var


matematikçi10
Şef
07 Temmuz 2025 16:55
artık yolluk ödeneklerinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Geçen sene Haziran da istediğimiz ödenek Eylülde gelmişti. Bir haftada da gelebilir 2 ay sonra da gelebilir. Önceden yolluklar para olmasa da ödenek olarak eksiye geçerek ödenebiliyordu. Bu uygulama artık yok. Ödenek geldi ise ödeniyor.

Argan35
Şube Müdürü
08 Temmuz 2025 13:03

Yok ya o kadar da değil&#128514;

matematikçi10, Dün
artık yolluk ödeneklerinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Geçen sene Haziran da istediğimiz ödenek Eylülde gelmişti. Bir haftada da gelebilir 2 ay sonra da gelebilir. Önceden yolluklar para olmasa da ödenek olarak eksiye geçerek ödenebiliyordu. Bu uygulama artık yok. Ödenek geldi ise ödeniyor.
Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlık2026-2027 Toplu SözleşmeÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Proje okul davalarıYolluk ne zaman yatar?Ekdersim hakkinda bilgiSınıf öğretmenliği hakkında bilgiYeni İdareci Olacaklara TavsiyelerOkul Yöneticileri Mağdur: MEB Atama Yönetmeliği Revize EdilmeliÖğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:06

Sözlük

Işınlanmak istediğiniz bir yer? 5 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 8 şu an çalan şarkı 8 dünyaya bir daha gelsem 2 en çok güldüğüm cümleler 2 Dayanma gücü 1 arabada sopa taşımak 4 kadın kadının kurdudur 3 Karşı cinsi çekici yapan detaylar 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2

Son Haberler

Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıİstanbul merkezli uluslararası operasyonda 17 şüpheli tutuklandıAdana BB Başkanı Zeydan Karalar tutuklandıBüyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin ve şoförü tutuklandıEmekli aylığına zam teklifi Genel Kurul'da birinci sıraya alındı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı