Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 08:39
Yolluk

1'inde yeni atandığım ilçeye girişi yaptım, maaş falan her şey tamam yolluk hesaplandı ama daha yatan bir şey yok, bu konuda tecrübesi ve bilgisi olan paylaşabilir mi? Artık ayrıldığın kurum yolluğunu yapmıyor. Yeni atandığın ilçe yapıyor. Bu da ek bilgi... Nasıl ilerliyor bu süreç?


bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 08:59
karışık bazı yerlerde ayrılan, bazı yerlerde yeni okul yapıyor, resmiyeti eski okulun yapması ödenek isteneceği için 1 hafta ile 1 ayı bulabiliyor ödenmesi

Argan35
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 09:06

bekliyoruz bakalım ama bazı yerlerde 3 gün içinde yatırılacağı söyleniyor. Anlamadım doğrusu.

bahçesaray, 52 dk. önce
karışık bazı yerlerde ayrılan, bazı yerlerde yeni okul yapıyor, resmiyeti eski okulun yapması ödenek isteneceği için 1 hafta ile 1 ayı bulabiliyor ödenmesi

bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 09:30
3 günde yatması eskidendi

batman123
Aday Memur
07 Temmuz 2025 09:31
bu arada eski gittiğiniz okulda yapabilir yolluğu net bişe yok yeni yapacak diye

Argan35
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 09:35

Maaştan sonraya kadar bekleyelim bakalım.


yakamoz0682
Şef
07 Temmuz 2025 09:40

15 gün içinde yatar

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