Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 08:59
İKM olarak hastanede çalışmak

Hastanede çalışan infaz ve koruma memurları ne iş yapar görev ve sorumlulukları nelerdir silah ruhsatı olanlar çalışabilirmi teşekkürler.


cbedir
Aday Memur
07 Temmuz 2025 09:50

Vardiya personeli mi yoksa gündüz personeli olarak sürekli orada çalışacağına göre değişir.

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