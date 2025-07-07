Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 09:30
Maaş Bilgisi Hk.

Merhaba arkadaşlar önümüzdeki yapılacak olan merkezi atamalarda tercih yapacağım kurumların maaş bilgisi hakkında bilgisi olanlar var ise paylaşabilir mi ona göre tercihlerimi sıralayacağım. Memur kadrosuna tercih etmeyi düşündüğüm kurumlar şunlar.

1-Devlet Hava Meydanları

2- Devlet Demir Yolları

3- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş

4- Türkiye Şeker Fabrikaları

5- Türkiye Kömür İşletmeleri

6- Türkiye Elektrik İletim A.Ş

Bu kurumlarda memur olarak başlayanlarin maaş bilgilerini paylaşırsanız sevinirim.


mgkh
Aday Memur
07 Temmuz 2025 09:35

1 numaraya 1 numara yazmışsın

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